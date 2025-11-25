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Пахтакор
Новости
€ 7 млн
Пахтакор - новости команды
Ташкент
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Пахтакор
Сайт:
http://www.paxtakor.uz/index.php?id=354
Тренер:
Камолиддин Тоджиев
Состав
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Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026
23 июня
6
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана
2025.11.25 12:31
4
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
2025.10.09 18:09
1
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Пахтакор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025
2025.03.11 21:50
«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
2025.03.04 21:29
Трансляция
«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025
2025.03.04 17:50
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву
2024.07.30 12:26
4
Фото
Клуб АПЛ подписал узбекистанца из «Пахтакора»
2024.01.31 18:45
4
«Ростов» хочет арендовать полузащитника из Узбекистана
2023.12.21 21:41
Фото
ЦСКА объявил о первом летнем трансфере
2023.08.04 16:08
6
В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева из «Пахтакора»
2023.08.04 09:53
ЦСКА не может заплатить за Файзуллаева из-за санкций
2023.08.03 14:42
1
Ирисметов – о будущем новичке ЦСКА: «Чем-то напоминает Иньесту»
2023.07.31 17:59
5
В «Пахтакоре» анонсировали трансфер 19-летнего вингера в ЦСКА
2023.07.31 16:54
Стал известен срок контракта ЦСКА с вингером «Пахтакора» Файзуллаевым
2023.07.27 21:50
ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Пахтакора»
2023.07.27 19:46
«Пахтакор» в 15-й раз выиграл чемпионат Узбекистана
2022.11.13 09:46
Товарищеский матч. «Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором»
2022.02.10 19:13
Фото
Защитник сборной Узбекистана Юлдошев перешел в «Нижний Новгород»
2021.08.26 17:59
3
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина
2021.01.30 16:51
9
Видео
Крал забил первый гол «Спартака» в 2021 году с передачи дебютанта Хендрикса
2021.01.30 16:15
2
Хендрикс дебютирует за «Спартак» в товарищеском матче с «Пахтакором»
2021.01.30 14:47
«Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах
2021.01.05 17:15
8
«Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором» на зимних сборах в Дубае
2021.01.04 17:49
6
Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода
2020.10.07 21:03
5
Фото
«Спасибо за все». «Пахтакор» после матча прибрался в раздевалке и поблагодарил «Спартак»
2020.02.22 22:59
25
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Пахтакор», Соболев и Тиль забили
2020.02.22 15:52
50
1
2
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12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
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Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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08:57
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08:30
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