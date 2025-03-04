Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Пахтакор» против «Аль-Хиляля», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пахтакор» – «Аль-Наср»