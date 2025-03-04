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  • «Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

4 марта 2025, 17:50
Пахтакор
04.03.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
29' Ф. Жуниор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пахтакор
91
Джонатан
ВР
8
Абдулла Абдуллаев
(К) ЦЗ
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
22
Умар Адхамзода
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Абдурауф Буриев
ЦП
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Пахтакор
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
30
O. Jurakuziev
ЦП
45
Башар Ресан
АП
37
Игорь Сергеев
ЦФ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
3-4-1-2
91
Джонатан
8
Абдуллаев
3
Азмиддинов
7
Алижонов
22
Адхамзода
17
Хамдамов
23
Буриев
47
Лукка
8
Холматов
94
Риаскос
50
Жуниор
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
4
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
17
Хамдамов
30
30
17
Хамдамов
8
Холматов
45
Ресан
45
Ресан
8
Холматов
94
Риаскос
37
Сергеев
37
Сергеев
94
Риаскос
55
аль-Булеахи
28
Канно
28
Канно
55
аль-Булеахи
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Пахтакор
Аль-Хиляль
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Пахтакор - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
262
447
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пахтакор» против «Аль-Хиляля», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пахтакор» – «Аль-Наср»

«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Пахтакор
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