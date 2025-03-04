04.03.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Пахтакор
Пахтакор
3-4-1-2
91
Джонатан
8
Абдуллаев
3
Азмиддинов
7
Алижонов
22
Адхамзода
17
Хамдамов
23
Буриев
47
Лукка
8
Холматов
94
Риаскос
50
Жуниор
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
4
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
17
Хамдамов
30
30
17
Хамдамов
8
Холматов
45
Ресан
45
Ресан
8
Холматов
94
Риаскос
37
Сергеев
37
Сергеев
94
Риаскос
55
аль-Булеахи
28
Канно
28
Канно
55
аль-Булеахи
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Пахтакор
Аль-Хиляль
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Пахтакор - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
262
447
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пахтакор» против «Аль-Хиляля», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пахтакор» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»