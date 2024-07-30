В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется 19-летним нападающим ташкентцев Мухаммадали Уринбоевым.

«Нам ничего не известно об интересе «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», – сказал Адисман.