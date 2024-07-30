В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется 19-летним нападающим ташкентцев Мухаммадали Уринбоевым.
«Нам ничего не известно об интересе «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», – сказал Адисман.
- Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провел во второй команде «Брентфорда».
- Соглашение футболиста с «Пахтакором» рассчитано до декабря 2024 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»