Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Пахтакоре» анонсировали трансфер 19-летнего вингера в ЦСКА

    В «Пахтакоре» анонсировали трансфер 19-летнего вингера в ЦСКА

    Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман анонсировал переход вингера Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

    «Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА.

    От армейского клуба официальных документов о трансфере футболиста мы не получали, но в ближайшее время они их оформят, и можно будет официально объявить о трансфере Аббосбека из «Пахтакора» в российскую команду», – сказал Файзуллаев.

    Ожидается, что ЦСКА заплатит за новичка 500 тысяч евро.

    • В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
    • За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Новости по теме
    «Самый кошмарный матч в его карьере»: Лапочкин – о пяти пенальти Безбородова 5
    Мендес прокомментировал пять пенальти в матче ЦСКА против «Ахмата» 1
    Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 