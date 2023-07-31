В «Пахтакоре» анонсировали трансфер 19-летнего вингера в ЦСКА

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман анонсировал переход вингера Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.
«Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА.
От армейского клуба официальных документов о трансфере футболиста мы не получали, но в ближайшее время они их оформят, и можно будет официально объявить о трансфере Аббосбека из «Пахтакора» в российскую команду», – сказал Файзуллаев.
Ожидается, что ЦСКА заплатит за новичка 500 тысяч евро.
- В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
- За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: Sport24