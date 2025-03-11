11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
8
Невеш
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
37
Сезар
4-2-1-3
91
Джонатан
7
Алижонов
3
Азмиддинов
23
Буриев
8
Абдуллаев
47
Лукка
17
Хамдамов
8
Холматов
94
Риаскос
50
Жуниор
22
Адхамзода
24
Аль-Харби
6
Лоди
6
Лоди
24
Аль-Харби
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
3
Кулибали
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
3
Кулибали
10
Малком
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
10
Малком
8
Холматов
9
9
8
Холматов
50
Жуниор
30
30
50
Жуниор
17
Хамдамов
45
Ресан
45
Ресан
17
Хамдамов
94
Риаскос
37
Сергеев
37
Сергеев
94
Риаскос
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Пахтакор
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Остались в запасе
12
Vladimir Nazarov
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
55
Muhammadrasul Abdumajidov
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Аль-Хиляль - Пахтакор
2
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
555
303
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Пахтакора», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Пахтакор»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»