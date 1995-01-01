Хендрикс дебютирует за «Спартак» в товарищеском матче с «Пахтакором»

Одних ссаными тряпками гонят, а на смену им берут других ещё хуже неликвид. Свиньи, что тут скажешь. Гыгыгы
«Спартак» назвал стартовый состав на контрольную игру против «Пахтакора».
С первых минут на поле появится новичок московской команды Йоррит Хендрикс, которого купили у ПСВ.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Хендрикс, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Игнатов, Крал, Ещенко, Роша.
Запасные: Селихов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Умяров, Маркитесов, Мозес, Соболев, Ларссон.
- Матч «Пахтакор» – «Спартак» начнется в 15:00 мск.
- Команды сыграют в Дубае (ОАЭ).