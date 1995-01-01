Хендрикс дебютирует за «Спартак» в товарищеском матче с «Пахтакором»

«Спартак» назвал стартовый состав на контрольную игру против «Пахтакора».

С первых минут на поле появится новичок московской команды Йоррит Хендрикс, которого купили у ПСВ.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Хендрикс, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Игнатов, Крал, Ещенко, Роша.

Запасные: Селихов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Умяров, Маркитесов, Мозес, Соболев, Ларссон.