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    Хендрикс дебютирует за «Спартак» в товарищеском матче с «Пахтакором»

    «Спартак» назвал стартовый состав на контрольную игру против «Пахтакора».

    С первых минут на поле появится новичок московской команды Йоррит Хендрикс, которого купили у ПСВ.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Хендрикс, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Игнатов, Крал, Ещенко, Роша.

    Запасные: Селихов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Умяров, Маркитесов, Мозес, Соболев, Ларссон.

    • Матч «Пахтакор» – «Спартак» начнется в 15:00 мск.
    • Команды сыграют в Дубае (ОАЭ).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8278

      Литейный4 1 час назад

      Одних ссаными тряпками гонят, а на смену им берут других ещё хуже неликвид. Свиньи, что тут скажешь. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: -414

      литлбой77 > Литейный4 1 час назад

      свинья это ты со своими алармопуделями!и не вешай оскорбления на других!вы самые настоящие свиньи и хамло!

      3
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