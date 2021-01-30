Крал забил первый гол «Спартака» в 2021 году с передачи дебютанта Хендрикса

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«Спартак» на сборе в Дубае проводит товарищеский матч с «Пахтакором».
Москвичи пропустили первыми, но еще до перерыва отыгрались.
Первый гол «Спартака» в 2021 календарном году забил чешский полузащитник Алекс Крал. Ассистировал ему дебютант команды Йоррит Хендрикс.
#СпартакПахтакор 1:1 pic.twitter.com/wi72Qm9GEE— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 30, 2021