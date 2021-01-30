Крал забил первый гол «Спартака» в 2021 году с передачи дебютанта Хендрикса

«Спартак» на сборе в Дубае проводит товарищеский матч с «Пахтакором».

Москвичи пропустили первыми, но еще до перерыва отыгрались.

Первый гол «Спартака» в 2021 календарном году забил чешский полузащитник Алекс Крал. Ассистировал ему дебютант команды Йоррит Хендрикс.