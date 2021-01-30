Крал забил первый гол «Спартака» в 2021 году с передачи дебютанта Хендрикса

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    «Спартак» на сборе в Дубае проводит товарищеский матч с «Пахтакором».

    Москвичи пропустили первыми, но еще до перерыва отыгрались.

    Первый гол «Спартака» в 2021 календарном году забил чешский полузащитник Алекс Крал. Ассистировал ему дебютант команды Йоррит Хендрикс.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5357

      Puddle 48 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за нестриженого! Гы-гы-гы

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