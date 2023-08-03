ЦСКА не может заплатить за Файзуллаева из-за санкций

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман объяснил задержку перехода полузащитника Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате.

Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается. Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», – сказал Адисман.