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    ЦСКА не может заплатить за Файзуллаева из-за санкций

    Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман объяснил задержку перехода полузащитника Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

    «Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате.

    Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается. Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», – сказал Адисман.

    • В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
    • За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    03.08.2023 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +740

      RUSARM 3 августа, 19:40

      Да что ж такое то!! Ладно дальнее зарубежье? Но здесь узбеки приезжают и домой кучу бабла без проблем скидывают,а тут проблемы?? Дааа,бабай когда работать будете а не бла,бла,бла!!

      1
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      Рейтинг: +4395

      Yurok161 3 августа, 15:54

      Хочется услышать мнение эксперДа под ником SLADE2019 про качество юристов в команде

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