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    «Спасибо за все». «Пахтакор» после матча прибрался в раздевалке и поблагодарил «Спартак»

    Ташкентский «Пахтакор» после товарищеского матча против «Спартака» (0:4) поблагодарил соперника и прибрался в раздевалке. Об этом пресс-служба сообщила в твиттере.

    «Желаем команде из Узбекистана удачи в сезоне и предстоящих матчах Лиги Чемпионов АФК», – сказано в сообщении «Спартака».

    • «Пахтакор» основан в 1956 году.
    • Команда является рекордсменом по количеству титулов в чемпионате Узбекистана (12).
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    22.02.2020 22:59
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1630

      Борат 41 минуту назад

      Стыдно за хряков! После них все раздевалки в лепёхах ! Позор рылам !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1790

      Axe111 52 минуты назад

      М-да......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      Бомбардиръ 1 час назад

      Хрюшки негодуют: а где наша любимая грязь, в которой повалялись бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2305

      Томик 1 час назад

      Ждём такого же после четвертьфинала кубка, счёт тоже устраивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1630

      Борат 1 час назад

      Показали пример поросям !
      Гыгы

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +18092

      пьяныйхоровод 1 час назад

      И евроремонт сделали - "спасибанама насяльника" , "не ругайся насяльника"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21453

      VVM1964 1 час назад

      Когда культурные традиции распространяются - это отрадно и это надо взять на вооружение таким командам как зенит , хотя что с них взять - откуда культура в " культурной столице " (((((

      3
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      ...
      Рейтинг: +18092

      пьяныйхоровод > VVM1964 1 час назад

      После ваших Газпром арену неделю с хлоркой моют .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21453

      VVM1964 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Не уверен что гостевую трибуну )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18092

      пьяныйхоровод > VVM1964 1 час назад

      Её родимую , её . Была мысль после очередного "визита" Спартака переделать гостевуху и всё что к ней прилегает в чугунном ( антивандальном) исполнении .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21453

      VVM1964 > пьяныйхоровод 21 минуту назад

      После нашего " визита" , вам надо парфюмеров приглашать , что бы оценить и после воспроизвести тот божественный аромат , который остался у вас на трибунах после нашего посещения ))) . Во время матча на стадионе должны присутствовать филологи и преподаватели русского языка , что бы внимать всему услышанному с нашей трибуны , учиться и преумножать свои знания о " великом и могучем " языке . А правильность манер и культуру поведения должны скопировать с нас не только все жители вашего города , но и население всей России , да чего там - европейцам тоже есть чему поучиться ( про всё население Земли , думаю будет перебор ) . )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Граф2019 1 час назад

      шестерки...

      -2
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      Рейтинг: +21453

      VVM1964 > Граф2019 1 час назад

      Ну вот и подтверждение сказанному выше - понять и оценить не дано (((

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