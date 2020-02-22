«Спасибо за все». «Пахтакор» после матча прибрался в раздевалке и поблагодарил «Спартак»

Стыдно за хряков! После них все раздевалки в лепёхах ! Позор рылам !!! Гыгы
Ташкентский «Пахтакор» после товарищеского матча против «Спартака» (0:4) поблагодарил соперника и прибрался в раздевалке. Об этом пресс-служба сообщила в твиттере.
«Желаем команде из Узбекистана удачи в сезоне и предстоящих матчах Лиги Чемпионов АФК», – сказано в сообщении «Спартака».
- «Пахтакор» основан в 1956 году.
- Команда является рекордсменом по количеству титулов в чемпионате Узбекистана (12).
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.