Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана

Сегодня, 12:31
2

«Крылья Советов» близки к подписанию зимой нападающего «Пахтакора» Игоря Сергеева на правах свободного агента. Стороны обсуждают условия контракта форварда с клубом и близки к заключению соглашения.

В этом году 32-летний Сергеев провел за «Пахтакор» 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 3 ассиста.

В Суперлиге Узбекистана он с 19 мячами является лучшим бомбардиром за 1 тур до финиша чемпионата.

  • Срок контракта Сергеева с «Пахтакором» истекает 31 декабря.
  • Он выступает за сборную Узбекистана, но имеет таккже российский паспорт.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Пахтакор Крылья Советов Сергеев Игорь
spartakuz
1764064799
А вдруг выстрелит, как Файзуллаев или Шомуродов.
Ответить
R_a_i_n
1764066287
Был у нас в начале 2000-х лучший бомбардир Узбекистана. Жафар Ирисметов, если кто помнит. Ничего путного не вышло .
Ответить
