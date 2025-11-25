Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана

«Крылья Советов» близки к подписанию зимой нападающего «Пахтакора» Игоря Сергеева на правах свободного агента. Стороны обсуждают условия контракта форварда с клубом и близки к заключению соглашения.

В этом году 32-летний Сергеев провел за «Пахтакор» 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола, сделал 3 ассиста.

В Суперлиге Узбекистана он с 19 мячами является лучшим бомбардиром за 1 тур до финиша чемпионата.