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  • Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода

Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода

7 октября 2020, 21:03
5

Нападающий иранского «Персеполиса» Исса Алекасир дисквалифицирован на полгода из-за празднования гола в матче четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов с «Пахтакором» (2:0).

Форвард записал на свой счет дубль. После одного из мячей Алекасир показал в камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет рассудил его действия как дискриминацию по расовому признаку.

Футболиста отстранили от футбола на полгода.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Tehran Times
Азия Персеполис Пахтакор
Комментарии (5)
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КаДеС
1602127406
Долбаные расисты этот дисциплинарный комитет.
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Cules2013
1602135960
ну и дурак, хоть и араб, но сам же к Азии относится, он карту мира-то видел?))
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FanatSerj
1602140978
Все такие нежные стали, никого и потроллить нельзя, писец пол года, как будто он кого то побил стулом в кафе )))
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СвинкаСправедливости
1602141977
Видят они, а страдают - другие. Оскорбляются по собственному желанию.
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