Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода

Нападающий иранского «Персеполиса» Исса Алекасир дисквалифицирован на полгода из-за празднования гола в матче четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов с «Пахтакором» (2:0).

Форвард записал на свой счет дубль. После одного из мячей Алекасир показал в камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет рассудил его действия как дискриминацию по расовому признаку.

Футболиста отстранили от футбола на полгода.

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