COPE: Неймар назвал японца Сакаи «китайской дрянью»

Нападающий «ПСЖ» Неймар оскорблял японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи во время матча 3-го тура Лиги 1 (0:1).

У «Марселя» есть доказательства, что бразилец называл Сакаи «китайской дрянью», сообщает COPE.