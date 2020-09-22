COPE: Неймар назвал японца Сакаи «китайской дрянью»

Нападающий «ПСЖ» Неймар оскорблял японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи во время матча 3-го тура Лиги 1 (0:1).
У «Марселя» есть доказательства, что бразилец называл Сакаи «китайской дрянью», сообщает COPE.
- В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
- Дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Неймара и Леандро Паредеса на два матча, а защитника парижан Курзава – на шесть. Пострадал и «Марсель»: три матча будет вынужден пропустить Амави, одну игру пропустит Бенедетто.
- Парижане собирали специальную группу по сбору доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.