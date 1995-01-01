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    COPE: Неймар назвал японца Сакаи «китайской дрянью»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар оскорблял японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи во время матча 3-го тура Лиги 1 (0:1).

    У «Марселя» есть доказательства, что бразилец называл Сакаи «китайской дрянью», сообщает COPE.

    • В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
    • Дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Неймара и Леандро Паредеса на два матча, а защитника парижан Курзава – на шесть. Пострадал и «Марсель»: три матча будет вынужден пропустить Амави, одну игру пропустит Бенедетто.
    • Парижане собирали специальную группу по сбору доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3269

      Cleaner 16 минут назад

      Н.егр Неймар назвал японца Сакаи «китайской дрянью.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      kitsuchi 31 минуту назад

      Видимо сильно его марсельские парни побили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11494

      Garrincha58 43 минуты назад

      а что так долго молчало радио

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1003

      Спартак гуно знают все > Garrincha58 38 минут назад

      Дар речи потеряли.
      Хотя к этой ш.л.юхе должны были давно привыкнуть.
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5664

      Hektor 84 1 час назад

      Сам ведь еще то говно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1003

      Спартак гуно знают все > Hektor 84 40 минут назад

      Это понос.
      =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      altezzik 1 час назад

      Не должна женщина так выражаться.

      5
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      Рейтинг: +2964

      solodealer > altezzik 1 час назад

      Вы отказываете женщинам в равных правах!!??)))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      неймар сам ещё тот правокатор

      2
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      Рейтинг: +223

      ц 1 час назад

      Неймар всех забодал уже.

      0
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      Рейтинг: +4089

      Томик 1 час назад

      Расстрелять его нахер. Путает Китай и Японию, бестолочь.

      4
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      Рейтинг: +2964

      solodealer > Томик 1 час назад

      Всех не перестреляешь!)))
      У нас уже давно некоторые "популярные вообще" (спортсмены, актёры...) люди (буйновы/киркоровы/, машковы/безруковы, ...) используются, как проститутки, в виде "выразителей мнений" в областях, в которых они "не в зуб ногой" (поправки в конституцию, белоруссия, экономика и проч..++

      1
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      Рейтинг: +442

      кран 2 часа назад

      Бан!

      0
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      Рейтинг: +1003

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Получерная б.лядь, этот Нейх.уй.
      =))))

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