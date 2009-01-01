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    Пахтакор - результаты

    Город Ташкент
    Дивизион Узбекистан-Высшая лига
    Сайт http://www.paxtakor.uz/index.php?id=354
    Турниры:
    Кубок Содружества 2009, группа A
    3 тур
    		20 января, вторник 19:00 Актобе 1:1 Пахтакор
    2 тур
    		18 января, воскресенье 19:00 Пахтакор 4:1 Арарат
    1 тур
    		17 января, суббота 19:00 Рубин 1:1 Пахтакор
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