В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева из «Пахтакора»

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал задержку перехода полузащитника «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева в московский клуб.
Сообщалось, что сделка задерживается из-за проблем с оплатой на фоне санкций в отношении ЦСКА.
«Действительно, есть технические платeжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», – написал Брейдо в телеграме.
- В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
- За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо