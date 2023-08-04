В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева из «Пахтакора»

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал задержку перехода полузащитника «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева в московский клуб.

Сообщалось, что сделка задерживается из-за проблем с оплатой на фоне санкций в отношении ЦСКА.

«Действительно, есть технические платeжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», – написал Брейдо в телеграме.