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    • В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева из «Пахтакора»

    В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева из «Пахтакора»

    Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал задержку перехода полузащитника «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева в московский клуб.

    Сообщалось, что сделка задерживается из-за проблем с оплатой на фоне санкций в отношении ЦСКА.

    «Действительно, есть технические платeжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», – написал Брейдо в телеграме.

    • В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
    • За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    04.08.2023 09:53
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