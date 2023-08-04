ЦСКА объявил о первом летнем трансфере

Ни пуха ни пера.Трудись и будет тебе успех.
ЦСКА официально завершил переход Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора».
Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
Московский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
- 19-летний Файзуллаев – воспитанник «Пахтакора».
- Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за главную команду.
- За сборную Узбекистана вингер провел 3 игры и отличился 1 мячом.
- Для ЦСКА это первый летний трансфер.
Фото: телеграм-канал ЦСКА