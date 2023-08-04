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    ЦСКА объявил о первом летнем трансфере

    ЦСКА официально завершил переход Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора».

    Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

    Московский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    • 19-летний Файзуллаев – воспитанник «Пахтакора».
    • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за главную команду.
    • За сборную Узбекистана вингер провел 3 игры и отличился 1 мячом.
    • Для ЦСКА это первый летний трансфер.

    Фото: телеграм-канал ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    04.08.2023 16:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +96

      Marshall1956 5 августа, 10:56

      Ни пуха ни пера.Трудись и будет тебе успех.

      0
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      Рейтинг: +2327

      Dr.Metal 4 августа, 21:47

      Давай, парень, покажи все свои самые сильные качества. Нам нужно усиление.

      0
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      Рейтинг: +785

      dim29 4 августа, 19:58

      Хотелось-бы видеть сильный Цска,чтоб искры летели в матчах со Спартаком,а то как-то фан-айди страсть убивает по-тихоньку.Печально смотреть на пустые трибуны.

      0
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 4 августа, 17:21

      Хоть одна хорошая новость.

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      Рейтинг: +168

      Бывалый1488 > АЛЕКС 58 4 августа, 19:06

      Это ещё не все новости)))) на след неделе будет фиерия))

      0
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      Рейтинг: +9882

      САДЫЧОК > АЛЕКС 58 4 августа, 19:07

      Чем ?

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