Ирисметов – о будущем новичке ЦСКА: «Чем-то напоминает Иньесту»

Бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов высказался о будущем новичке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Вроде в «Пахтакоре» не очень довольны тем, что потеряли его перед Лигой чемпионов, но так был составлен контракт, ничего не поделаешь.

Очень рад за Файзуллаева, впервые увидел его в дубле, сразу бросилось в глаза, что парень перспективный, талантливый. Чем-то напоминает Андреса Иньесту – тоже небольшого роста, техничный, со светлой головой. Нисколько не хочу его сравнивать с испанцем с точки зрения таланта, просто как характеристика.

Плюс он знает русский и английский, а по характеру компанейский. В ЦСКА его быстро полюбят. Настораживает лишь то, что армейцы традиционно играют в силовой футбол. Не то чтобы у Файзуллаева плохо с физикой, но не знаю, насколько он подойдет под этот стиль.

У нас много говорят о том, что ЦСКА берет его на перспективу. Кому-то кажется, что таким образом можем потерять талант. Но думаю, он в состоянии показать себя в ЦСКА, пробиться в состав.

Слышал, что к нему проявляли интерес и другие видные клубы – «Фенербахче», например. Надеюсь, люди, которые помогают ему в карьере, знают, что делают. Судя по всему, ЦСКА рассматривается как трамплин, чтобы в дальнейшем уехать в Европу.

В любом случае рад, что Файзуллаев едет в Москву, не сомневаюсь, что большие деньги на него никак не повлияют», – сказал Ирисметов.