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    • Ирисметов – о будущем новичке ЦСКА: «Чем-то напоминает Иньесту»

    Ирисметов – о будущем новичке ЦСКА: «Чем-то напоминает Иньесту»

    Бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов высказался о будущем новичке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

    «Вроде в «Пахтакоре» не очень довольны тем, что потеряли его перед Лигой чемпионов, но так был составлен контракт, ничего не поделаешь.

    Очень рад за Файзуллаева, впервые увидел его в дубле, сразу бросилось в глаза, что парень перспективный, талантливый. Чем-то напоминает Андреса Иньесту – тоже небольшого роста, техничный, со светлой головой. Нисколько не хочу его сравнивать с испанцем с точки зрения таланта, просто как характеристика.

    Плюс он знает русский и английский, а по характеру компанейский. В ЦСКА его быстро полюбят. Настораживает лишь то, что армейцы традиционно играют в силовой футбол. Не то чтобы у Файзуллаева плохо с физикой, но не знаю, насколько он подойдет под этот стиль.

    У нас много говорят о том, что ЦСКА берет его на перспективу. Кому-то кажется, что таким образом можем потерять талант. Но думаю, он в состоянии показать себя в ЦСКА, пробиться в состав.

    Слышал, что к нему проявляли интерес и другие видные клубы – «Фенербахче», например. Надеюсь, люди, которые помогают ему в карьере, знают, что делают. Судя по всему, ЦСКА рассматривается как трамплин, чтобы в дальнейшем уехать в Европу.

    В любом случае рад, что Файзуллаев едет в Москву, не сомневаюсь, что большие деньги на него никак не повлияют», – сказал Ирисметов.

    • В составе «Пахтакора» Файзуллаев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче.
    • За сборную Узбекистана он провел 3 игры и отличился 1 мячом.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +363

      Рыло свина 38 минут назад

      каким местом, похож на Иньесту прической?

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      Рейтинг: +327

      Мортус 1 час назад

      И тут мигранты. Похож на Иньесту. Мама мия.

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      Рейтинг: +1730

      vmonomah17 1 час назад

      Был бы хорошим - в европу бы уехал

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