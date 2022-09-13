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    Игорь Лещук - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Лещук
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 84
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 1' - 90' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
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