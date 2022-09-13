Игорь Лещук - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лещук
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лещук
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|6
|-7
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|90'
|23.11.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|18.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29'
|28.09.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|13.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)