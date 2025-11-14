Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал скандал вокруг партнера Муми Нгамале.
- Камерунец на днях уличен в измене.
- Игрок выгнал свою уже бывшую девушку Никки Сии из квартиры.
- У Нгамале летом истекает контракт.
– Что ты думаешь про скандал с Нгамале?
– Разные ситуации бывают у людей. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками.
– Ты говоришь, что Нгамале – профессионал, но его бывшая девушка выложила видео, где он сидит с воздушным шаром, и утверждает, что Муми часто выпивал.
– Много кто когда-то мог выпить бокал пива или шампанское на Новый год. А что касается шаров, может, Нгамале надувал шары на день рождения.
Источник: Sport24