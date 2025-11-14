Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал скандал вокруг партнера Муми Нгамале.

Камерунец на днях уличен в измене.

Игрок выгнал свою уже бывшую девушку Никки Сии из квартиры.

У Нгамале летом истекает контракт.

– Что ты думаешь про скандал с Нгамале?

– Разные ситуации бывают у людей. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками.

– Ты говоришь, что Нгамале – профессионал, но его бывшая девушка выложила видео, где он сидит с воздушным шаром, и утверждает, что Муми часто выпивал.

– Много кто когда-то мог выпить бокал пива или шампанское на Новый год. А что касается шаров, может, Нгамале надувал шары на день рождения.