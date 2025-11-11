Обнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену

Раскрываются новые детали скандальной измены динамовца Муми Нгамале.

Стало известно, кто стала новой избранницей футболиста. Ее зовут Алина.

«Вместо того, чтобы выкладывать мои личные данные и оскорблять, лучше бы разобралась со своим мужчиной. Это он тебе изменял. И неоднократно. Один развелся, другой изменил... Задумайся», – написала Алина в адрес Никки Сии – уже бывшей девушки Нгамале, которая в декабре 2024 года пережила развод.

Известно, что Нгамале раздражает главного тренера Валерия Карпина.

Рыночная стоимость нападающего – 3,5 миллиона евро.

Его контракт с «Динамо» истекает следующим летом.

Фото: соцсети arienna19