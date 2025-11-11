Введите ваш ник на сайте
  Обнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену

Обнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену

Сегодня, 17:39
15

Раскрываются новые детали скандальной измены динамовца Муми Нгамале.

Стало известно, кто стала новой избранницей футболиста. Ее зовут Алина.

«Вместо того, чтобы выкладывать мои личные данные и оскорблять, лучше бы разобралась со своим мужчиной. Это он тебе изменял. И неоднократно. Один развелся, другой изменил... Задумайся», – написала Алина в адрес Никки Сии – уже бывшей девушки Нгамале, которая в декабре 2024 года пережила развод.

  • Известно, что Нгамале раздражает главного тренера Валерия Карпина.
  • Рыночная стоимость нападающего – 3,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Динамо» истекает следующим летом.

Фото: соцсети arienna19

Еще по теме:
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал» 1
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец 4
Карпин ответил, что будет с Нгамале после публичного скандала 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1762873942
Это личная жизнь человека, зачем в неё лезть...
Ответить
Anton1969
1762874036
Опять бомбардир занялся порнухой! Может это сестра Собчак, младшая???
Ответить
vick-north-west
1762875053
Нгамале найдет себя в каком-нибудь Фулхэме или Фрайбурге, талант есть. А здесь это, как его, отвлекающий фактор велик.
Ответить
Semenycch
1762875181
Как это существо можно назвать девушкой?
Ответить
Тинез Розоп
1762875416
Бомба. Два дня пишете про него и только сейчас нашли её?…( долго)
Ответить
Mirak92
1762876973
Держи в курсе, озабоченный, мерзкий, лезущий в личные жизни, без образованный редактор, шляпандира!
Ответить
гууд
1762877289
Редактор! Ты походу в отпуске был или на больничном?) Ты там не пропадай, а то тут про футбол начали писать без твоего ведома))) а так держи нас в курсе, это душетрепательная история, аж до слез)))
Ответить
Спартач80
1762878474
В Самаре, очень много красивых девушек. А ЭТО, может только бесплатно дать, редактору Бомбардира, чтобы он её впихнул в какую-нибудь статью...
Ответить
Рукаку
1762881196
Ну Алина всяко лучше, немного подуставшая, но до отъезда уголька будет греть ему постель вполне
Ответить
Povedkin
1762882468
Муми и Никки. Реалити шоу на Первом канале набирает обороты и рейтинги. Следим, не пропускаем.Все самое интересное еще впереди.
Ответить
