Радимов пошутил о ситуации Нгамале в «Динамо»

Владислав Радимов с юмором отреагировал на возвращение Муми Нгамале в стартовый состав «Динамо».

Камерунец вышел с первых минут на матч 16-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:0).

На 84-й минуте его заменил Виктор Окишор.

«Нгамале – это вообще отдельная история. То его баба критикует Карпина, что тот его не выпускает. Потом Нгамале сам с этой бабой расстается, и по соцсетям ходит, что он встречается с любовницей.

И тут, расставшись и поменяв тренера, он выходит в стартовом составе. Теперь знает, что ему мешало – тренер и бывшая девушка.

Это хорошее пособие для тех, кто все еще сидит на скамейке – обратите внимание, что за женщина рядом с вами (смеется)», – сказал Радимов.