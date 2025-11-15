Лещук дал совет Сафонову

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал негатив в адрес голкипера сборной России Матвея Сафонова.

Игрок допустил ошибку в товарищеском матче с Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Сафонов – опытный футболист. Он проходил через критику много раз в своей карьере. Думаю, что он знает, как с этим справляться.

Что могу посоветовать Сафонову? Не обращать внимания на это все», – сказал Лещук.