Лещук дал совет Сафонову

Сегодня, 00:11
1

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал негатив в адрес голкипера сборной России Матвея Сафонова.

Игрок допустил ошибку в товарищеском матче с Перу.

  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
  • В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Сафонов – опытный футболист. Он проходил через критику много раз в своей карьере. Думаю, что он знает, как с этим справляться.

Что могу посоветовать Сафонову? Не обращать внимания на это все», – сказал Лещук.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо ПСЖ Россия Лещук Игорь Сафонов Матвей
Чилим.
1763166695
Лещук в этом деле: не обращать внимания профи.
Ответить
