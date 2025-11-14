Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слова блогера Ильи Мэддисона.

Блогер, регулярно критикующий главного тренера команды Валерия Карпина, заявил, что футболисты будут сливать тренера.

«В моей карьере никогда такого не было, чтобы игроки нарочно сливали главного тренера. Таких ситуаций никогда не было. И уж точно не надо здесь ориентироваться на мнение Мэддисона», – сказал Лещук.