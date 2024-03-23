В субботу, 23 марта, «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами» проведут встречу в рамках регулярного сезона МЛС. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Подопечные Сандро Шварца занимают шестое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе семь очков, две победы, одну ничью и одно поражение. В предыдущем матче регулярного сезона «Нью-Йорк Ред Буллз» уступил «Коламбусу Крю» со счетом 3:0.

«Интер Майами»

Команда Херардо Мартино занимает первое место, имеет в своем активе 10 очков. Коллектив выиграл три встречи, по разу сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Интер Майами» забил 13 голов и пропустил 5 мячей. В предыдущем матче регулярного сезона команда обыграла «Ди Си Юнайтед» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами»

История противостояния команд насчитывает восемь матчей. В предыдущих 3 встречах «Интер» выиграл 1 матч, в 2 играх победил «Ред Буллз».

В предстоящей встрече сделаем ставку на обилие голов. Наш прогноз – ТБ 2.5 (1.86).