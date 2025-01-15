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    Клопп объяснил отказ от тренерской работы

    Руководитель футбольного направлени компании «Ред Булл» Юрген Клопп объяснил, почему отказался от продолжения тренерской карьеры.

    «Я сделал такой выбор, потому что это другая роль. Я всегда говорил, что люблю свою работу. Но после тысячи матчей и пресс-конференций мне захотелось чего-то нового.

    Для данного этапа моей жизни это идеальный шаг. У меня фантастическая команда. Все увлечены процессом. Я абсолютно счастлив этим заниматься.

    Я не буду тренером в организации Red Bull. Я останусь в текущей роли, насколько могу гарантировать. В то же время, меня спрашивают, где я буду через 3-5 лет – кто знает. Но надеюсь, что мы создадим такую структуру, что вопросы о тренерстве не будут задаваться. Это было бы круто», – сказал Клопп.

    • 57-летний специалист отвечает за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.
    • Клопп занял эту должность после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля», где отработал 8 лет и 8 месяцев.

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    Источник: Sky Sports

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    15.01.2025 11:08
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