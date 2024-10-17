Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно поздравила Шварца с днем рождения

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отмечает день рождения. Его поздравила экс-пресс-атташе клуба Полина Лысенко.

«Шварц создал уникальный коллектив и настоящую семью в команде, каждый день своим примером показывал, что такое правильное отношение к людям вокруг и максимальная самоотдача, он ценил и поддерживал каждого.

Мы все благодарны ему за тот потрясающий сезон, за Тюкавина и Захаряна и многое другое, что он сделала для «Динамо»! А я никогда не забуду, как он поддерживал меня в трудные моменты на моeм профессиональном пути», – написала Лысенко.

46-летний Шварц был в «Динамо» в 2020-2022 годах.

При Сандро клуб доходил до финала Кубка России.

Сейчас Шварц в «Нью-Йорк РБ» из МЛС.

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