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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно поздравила Шварца с днем рождения

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно поздравила Шварца с днем рождения

    Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отмечает день рождения. Его поздравила экс-пресс-атташе клуба Полина Лысенко.

    «Шварц создал уникальный коллектив и настоящую семью в команде, каждый день своим примером показывал, что такое правильное отношение к людям вокруг и максимальная самоотдача, он ценил и поддерживал каждого.

    Мы все благодарны ему за тот потрясающий сезон, за Тюкавина и Захаряна и многое другое, что он сделала для «Динамо»! А я никогда не забуду, как он поддерживал меня в трудные моменты на моeм профессиональном пути», – написала Лысенко.

    • 46-летний Шварц был в «Динамо» в 2020-2022 годах.
    • При Сандро клуб доходил до финала Кубка России.
    • Сейчас Шварц в «Нью-Йорк РБ» из МЛС.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    fakeid
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    трогательно! ТРОГАТЕЛЬНО! млять, просто постояла рядом, пару строк написала - недожурналюги сразу пускают в ход эти е*учие словообороты. как же вы бесите. какую-нибудь обычную семейную фотку кого угодно, хоть соболева, хоть зобнина, хоть глушакова. б.лять, ПРОСТО СТОИТ с женой и детьми на фоне ёлки в конце декабря - вы тут же лепите заголовок "трогательное фото *фамилия* с семьёй". или любой игрок коснулся губами до своей бабы для красивого фото - заголовок "ЖАРКИЙ поцелуй *фамилия игрока*!". вы чё, журнал Элль? тут бабы сидят? задрали уже с этими тупорылыми заголовками. или в вашей команде есть дезеув, которого реально трогают такие вещи, одной рукой пишет заголовок, другой слёзы вытирает, настолько он, млять, тронут.
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