МЛС. Гол Миранчука во 2-м матче подряд помог «Атланте» сыграть вничью с «Нью-Йорк РБ» (2:2)

«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атланта» сыграли вничью в матче МЛС. Три из четырех голов забиты в компенсированное время.

У «Атланты» во втором матче подряд забил россиянин Алексей Миранчук.

У хозяев на 87-й минуте не реализовал пенальти Элиас Маноэл.

«Нью-Йорк РБ» идет в Восточной конференции четвертым. «Атланта» занимает 11-ю строчку.

США. МЛС

Нью-Йорк РБ – Атланта – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ванзейр, 31; 1:1 – Миранчук, 45+3 (с пенальти); 1:2 – Москера, 90+2; 2:2 – Маноэл, 90+7.

Незабитые пенальти: Маноэл, 87 – нет.

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС