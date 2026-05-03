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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас: обзор матча 03 мая 2026
Нью-Йорк Ред Буллз
03.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
0 : 2
Завершен
Даллас
54'
П. Муса
88'
S. Sarver
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
Завершен
90'
+4
Замена
Caleb Swann
️️️️➡️️
Kaick
90'
+5'
89'
Желтая карточка
Sam Sarver
88'
ГОЛ! 0:2!
Sam Sarver
Пас отдал
Логан Фаррингтон
Замена
Эрик Чупо-Мотинг
️️️️➡️️
Джулиан Холл
84'
80'
Замена
Логан Фаррингтон
️️️️➡️️
Хоакин Вальенте
80'
Замена
Sam Sarver
️️️️➡️️
Сантьяго Морено
Замена
Мохаммед Софо
️️️️➡️️
Рональд Донкор
76'
68'
Замена
Кристиан Каппис
️️️️➡️️
Петар Муса
Замена
Rafael Mosquera
️️️️➡️️
Cade Cowell
66'
Замена
Nehuen Benedetti
️️️️➡️️
Эмиль Форсберг
66'
54'
ГОЛ! 0:1!
Петар Муса
31'
Желтая карточка
Michael Collodi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Йорк Ред Буллз
34
Этан Хорват
ВР
20
Juan Mina
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
56
M. Dos Santos
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
15
Adri Mehmeti
ЦП
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Даллас
30
Michael Collodi
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
17
Рамиро
(К)
ЦП
55
Kaick
ЦП
6
Ran Binyamin
ЦП
21
Хоакин Вальенте
АП
10
Сантьяго Морено
ПВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Ред Буллз
77
Джон МакКартни
ВР
5
Омар Валенсия
ЛАЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
4
Густав Берггрен
ОП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
79
Rafael Mosquera
ЦФ
37
Мохаммед Софо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Даллас
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
28
Sam Sarver
ЦФ
23
Логан Фаррингтон
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
4-4-1-1
34
Хорват
20
26
Паркер
56
12
Неалис
48
Донкор
11
7
15
10
Форсберг
16
Холл
3-4-2-1
30
18
Мур
3
Урогиде
32
Норрис
17
Рамиро
55
6
14
Йоханссон
10
Морено
21
Вальенте
26
Муса
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
10
Форсберг
39
39
10
Форсберг
7
79
79
7
48
Донкор
37
Софо
37
Софо
48
Донкор
16
Холл
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
16
Холл
25
Ибеага
25
Ибеага
26
Муса
12
Каппис
12
Каппис
26
Муса
55
27
27
55
10
Морено
28
28
10
Морено
21
Вальенте
23
Фаррингтон
23
Фаррингтон
21
Вальенте
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Даллас
77
Джон МакКартни
ВР
5
Омар Валенсия
ЛАЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
4
Густав Берггрен
ОП
Главный тренер
Майкл Брэдли
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Patrickson Delgado
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
5
Омар Валенсия
ЛАЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
4
Густав Берггрен
ОП
Остались в запасе
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Patrickson Delgado
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Ред Буллз
Точно не сыграют
Джастин Че
ПЗ
Anthony Marcucci
ВР
Даллас
Точно не сыграют
Жеоване Жезус
ПЗ
Андерсон Хулио
ПВ
Бернард Камунго
ПВ
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
7
Офсайды
1
4
Количество передач
566
419
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.63
Информация о матче
Главный судья:
Джейр Марруфо
(Эль-Пасо)
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Посещаемость:
20414
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