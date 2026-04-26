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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 апреля 2026
Цинциннати
26.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 0
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
40'
К. Данке
45+5'
К. Данке (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
90'
+4'
Замена
Жилберто Флорес
️️️️➡️️
Кайл Смит
89'
85'
Замена
Nehuen Benedetti
️️️️➡️️
Рональд Донкор
Замена
Ayoub Jabbari
️️️️➡️️
Кевен Данке
79'
Замена
A. Lajhar
️️️️➡️️
Брайан Рамирес
79'
78'
Желтая карточка
Adri Mehmeti
73'
Замена
Rafael Mosquera
️️️️➡️️
Cade Cowell
62'
Замена
Jorge Ruvalcaba
️️️️➡️️
Мохаммед Софо
62'
Замена
Эмиль Форсберг
️️️️➡️️
Густав Берггрен
Замена
Ender Echenique
️️️️➡️️
Павел Буха
61'
Замена
Tom Barlow
️️️️➡️️
Kenji Mboma Dem
61'
46'
Замена
M. Dos Santos
️️️️➡️️
Joyeux Masanka Bungi
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кевен Данке
45'
+5
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Кевен Данке
Пас отдал
Павел Буха
40'
Желтая карточка
Брайан Рамирес
31'
18'
Желтая карточка
Joyeux Masanka Bungi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
88
A. Chirila
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Samuel Gidi
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Эвандер
(К)
ЦП
29
Брайан Рамирес
ПВ
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
22
Херардо Валенсуэла
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Ред Буллз
34
Этан Хорват
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
12
Дилан Неалис
(К)
ПЗ
4
Густав Берггрен
ОП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
48
Рональд Донкор
ЦП
15
Adri Mehmeti
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
37
Мохаммед Софо
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
55
A. Lajhar
ЦЗ
3
Жилберто Флорес
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
19
Stefan Chirilla
ЦП
66
Ender Echenique
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
77
Джон МакКартни
ВР
56
M. Dos Santos
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Juan Mina
ЦЗ
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
79
Rafael Mosquera
ЦФ
2-3-1-4
18
88
24
Смит
11
20
Буха
10
Эвандер
29
Рамирес
17
9
Данке
27
22
Валенсуэла
3-1-4-2
34
Хорват
12
Неалис
26
Паркер
3
Маршалл-Ратти
4
Берггрен
48
Донкор
15
7
23
37
Софо
16
Холл
29
Рамирес
55
55
29
Рамирес
24
Смит
3
Флорес
3
Флорес
24
Смит
20
Буха
66
66
20
Буха
17
16
16
17
9
Данке
99
99
9
Данке
23
56
56
23
37
Софо
11
11
37
Софо
48
Донкор
39
39
48
Донкор
4
Берггрен
10
Форсберг
10
Форсберг
4
Берггрен
7
79
79
7
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
19
Stefan Chirilla
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
77
Джон МакКартни
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Juan Mina
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
19
Stefan Chirilla
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Juan Mina
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Майкл Брэдли
Цинциннати
Точно не сыграют
Майлз Робинсон
ЦЗ
Kristian Fletcher
ЦФ
Мэтт Миазга
ЦЗ
Обинна Нвободо
ОП
Нью-Йорк Ред Буллз
Точно не сыграют
Кэмерон Харпер
ПВ
Джастин Че
ПЗ
Anthony Marcucci
ВР
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
1
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
15
Количество передач
463
476
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.86
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Информация о матче
Главный судья:
Фотис Базакос
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Посещаемость:
25513
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