  • Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»

Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»

Вчера, 22:17
15

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) заявил о готовности уйти в отставку.

«Сегодня обойдeмся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет – в отставку не ухожу.

Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке.

Всe происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас.

Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве», – сказал Станкович.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
  • У Станковича контракт до 2027 года.

