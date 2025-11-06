Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) заявил о готовности уйти в отставку.
«Сегодня обойдeмся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет – в отставку не ухожу.
Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке.
Всe происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас.
Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве», – сказал Станкович.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
- Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
- У Станковича контракт до 2027 года.
Источник: «Чемпионат»