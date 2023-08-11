Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

Илаха, жена игрока «Химок» Ильи Садыгова, который является игроком «Химок», раскритиковала выступление рэпера Басты на их свадьбе.

«Из артистов нам больше всего понравились Мот и Jah Khalib. Басту я бы больше не позвала никуда. Никакой был. Может, были причины, не знаю.

Мот был у нас на первом нашем танце. Он душка. Танец мы не учили, потому что это лишние нервы», – написала Илаха в соцсетях.

Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В прошлом сезоне РПЛ форвард забил 1 гол в 19 матчах.

Фото: соцсети Илахи.