Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

    Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

    Илаха, жена игрока «Химок» Ильи Садыгова, который является игроком «Химок», раскритиковала выступление рэпера Басты на их свадьбе.

    «Из артистов нам больше всего понравились Мот и Jah Khalib. Басту я бы больше не позвала никуда. Никакой был. Может, были причины, не знаю.

    Мот был у нас на первом нашем танце. Он душка. Танец мы не учили, потому что это лишние нервы», – написала Илаха в соцсетях.

    • Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
    • В прошлом сезоне РПЛ форвард забил 1 гол в 19 матчах.

    Фото: соцсети Илахи.

    Новости по теме
    «Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова 6
    Илья Садыгов: «Юран намекал, что его уволили из-за меня? Пусть скажет мне это в лицо» 3
    Форвард «Химок» Садыгов рассказал, сколько тратит денег за месяц 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2023 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      Бывалый1488 11 августа, 10:58

      Новости, которые мы заслужили! Редактор новостей топ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      sined1951 11 августа, 09:47

      Всю грязь и оскорбления тащат на сайт, читать противно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Artemka444 11 августа, 09:35

      Мощь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5091

      Эном айс 11 августа, 09:29

      Тьфу,бл.

      Кадышеву с Бабкиной зови,не подведут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3673

      FRZZ 11 августа, 09:27

      Редактор хренов, "я бы больше не позвала" - это одно, "больше никуда его не позову" - это совершенно другое . Она же этого не говорила.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      evgevg13 11 августа, 09:07

      Скромный игрок скромных Химок , а амбиций вагон и маленькая тележка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30680

      JTherry > evgevg13 11 августа, 09:41

      скромность не порок, а большое несчастье... Баста был под впечатлением победы Факела над осликами Иа...)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 