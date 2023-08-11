Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

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Илаха, жена игрока «Химок» Ильи Садыгова, который является игроком «Химок», раскритиковала выступление рэпера Басты на их свадьбе.
«Из артистов нам больше всего понравились Мот и Jah Khalib. Басту я бы больше не позвала никуда. Никакой был. Может, были причины, не знаю.
Мот был у нас на первом нашем танце. Он душка. Танец мы не учили, потому что это лишние нервы», – написала Илаха в соцсетях.
- Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
- В прошлом сезоне РПЛ форвард забил 1 гол в 19 матчах.
Фото: соцсети Илахи.