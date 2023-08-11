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  • Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»

11 августа 2023, 08:30
6

Илаха, жена игрока «Химок» Ильи Садыгова, который является игроком «Химок», раскритиковала выступление рэпера Басты на их свадьбе.

«Из артистов нам больше всего понравились Мот и Jah Khalib. Басту я бы больше не позвала никуда. Никакой был. Может, были причины, не знаю.

Мот был у нас на первом нашем танце. Он душка. Танец мы не учили, потому что это лишние нервы», – написала Илаха в соцсетях.

  • Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
  • В прошлом сезоне РПЛ форвард забил 1 гол в 19 матчах.

Фото: соцсети Илахи.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья
Комментарии (6)
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evgevg13
1691734066
Скромный игрок скромных Химок , а амбиций вагон и маленькая тележка
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Эном айс
1691735389
Тьфу,бл. Кадышеву с Бабкиной зови,не подведут.
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Artemka444
1691735758
Мощь!!!
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sined1951
1691736424
Всю грязь и оскорбления тащат на сайт, читать противно.
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Бывалый1488
1691740708
Новости, которые мы заслужили! Редактор новостей топ!
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