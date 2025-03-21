Реакция Мирзова на информацию о драке с Садыговым

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о драке с партнером Ильей Садыговым.

«Я просто не понимаю, откуда это всe берется. Тем более с Илюхой [Садыговым], с которым мы и после игры разговаривали, и после того, как уехали со стадиона общались по разным моментам.

Я с ним – чтобы подрался?.. Я же всю ситуацию в клубе знаю, всей информацией владею. Тупизм чистый», – сказал Мирзов.