Садыгов не исключил четвертое пришествие Юрана в «Химки»: «Может, вернется»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал слухи о возвращении в команду главного тренера Сергея Юрана.
«Абсолютно нормально встречу Юрана. У меня никаких проблем с Юраном нет. Вообще спокойно.
Четыре раза в один клуб? Посмотрите на Европу, там тоже люди возвращаются по несколько раз. Пока Юран не вернулся. Может быть, вернется – не знаю», – сказал Садыгов.
- Илья – сын инвестора клуба Туфана Садыгова.
- «Химки» занимают в РПЛ 13-е место с 16 очками после 17 матчей.
- Сергей Юран был главным тренером «Химок» в 2008, 2020 и 2022 годах.