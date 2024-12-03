Садыгов не исключил четвертое пришествие Юрана в «Химки»: «Может, вернется»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал слухи о возвращении в команду главного тренера Сергея Юрана.

«Абсолютно нормально встречу Юрана. У меня никаких проблем с Юраном нет. Вообще спокойно.

Четыре раза в один клуб? Посмотрите на Европу, там тоже люди возвращаются по несколько раз. Пока Юран не вернулся. Может быть, вернется – не знаю», – сказал Садыгов.