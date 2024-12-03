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    • Садыгов не исключил четвертое пришествие Юрана в «Химки»: «Может, вернется»

    Садыгов не исключил четвертое пришествие Юрана в «Химки»: «Может, вернется»

    Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал слухи о возвращении в команду главного тренера Сергея Юрана.

    «Абсолютно нормально встречу Юрана. У меня никаких проблем с Юраном нет. Вообще спокойно.

    Четыре раза в один клуб? Посмотрите на Европу, там тоже люди возвращаются по несколько раз. Пока Юран не вернулся. Может быть, вернется – не знаю», – сказал Садыгов.

    • Илья – сын инвестора клуба Туфана Садыгова.
    • «Химки» занимают в РПЛ 13-е место с 16 очками после 17 матчей.
    • Сергей Юран был главным тренером «Химок» в 2008, 2020 и 2022 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2024 18:31
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1733241633
    ...Юран придёт из основы уберёт!)...
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    рылы
    1733242456
    «Химки» занимают в РПЛ 13-е место с 16 очками после 17 матчей. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами. вот это вот к чему написано в новости? при чём тут локо, и с чего он вдруг на 3 месте?
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    Интерес
    1733246822
    Сына главнюком назначай,береги семейный бизнес! У него уже опыт есть,каждый тур выходит на пять-десять минут.Вроде даже гол в Кубке забил.Всё в семью...А Юран по миру пустит.
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    FRZZ
    1733247579
    Возвращайся, Юран, Химки твой клуб, вы без друг-друга жить не можете.
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    DOCTOR PENALTY
    1733258503
    Готовь три мешка урюка - за меньше Барсик не вернётся. )
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