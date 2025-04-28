Сын инвестора «Химок» высказался о бойкоте команды

Форвард «Химок» Илья Садыгов прокомментировал бойкот команды.

Илья – сын инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

– Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя был, получается, конфликт интересов?

– Почему? Бойкот – решение команды.

– Мужественное?

– Это решение ребят.

– Их, но не твое?

– Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...

– Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?

– Если бы поставили – сыграл бы.

– То есть поехать в Питер ты был готов?

– Я был готов ко всему, к любому развитию событий.