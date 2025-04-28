Сын инвестора «Химок» высказался о бойкоте команды

Форвард «Химок» Илья Садыгов прокомментировал бойкот команды.
Илья – сын инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.
– Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя был, получается, конфликт интересов?
– Почему? Бойкот – решение команды.
– Мужественное?
– Это решение ребят.
– Их, но не твое?
– Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...
– Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?
– Если бы поставили – сыграл бы.
– То есть поехать в Питер ты был готов?
– Я был готов ко всему, к любому развитию событий.
- Футболисты «Химок» несколько дней бойкотировали тренировки.
- Саботаж удалось остановить только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.
Источник: «Спорт-Экспресс»