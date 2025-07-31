Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок»

Не все захотели подписывать открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.

Работники жаловались на невыплату долгов, вследствие чего их семьи остались без средств к существованию.

В частности, письмо не подписал Илья Садыгов – сын Туфана Садыгова, которого называли главным инвестором клуба. Также этого не стала делать «большая группа российских игроков, в прошлом году составлявшая основу команды».