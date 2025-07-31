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  • Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок»

Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок»

Сегодня, 18:51
1

Не все захотели подписывать открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.

Работники жаловались на невыплату долгов, вследствие чего их семьи остались без средств к существованию.

В частности, письмо не подписал Илья Садыгов – сын Туфана Садыгова, которого называли главным инвестором клуба. Также этого не стала делать «большая группа российских игроков, в прошлом году составлявшая основу команды».

  • «Химки» существовали с 1997 года. В начале лета они обанкротились.
  • В прошлом сезоне РПЛ подмосковная команда финишировала на 12-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья
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Комментарии (1)
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позор
1753980679
хорошего человека туфаном не назовут
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