Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок»

Не все захотели подписывать открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.
Работники жаловались на невыплату долгов, вследствие чего их семьи остались без средств к существованию.
В частности, письмо не подписал Илья Садыгов – сын Туфана Садыгова, которого называли главным инвестором клуба. Также этого не стала делать «большая группа российских игроков, в прошлом году составлявшая основу команды».
- «Химки» существовали с 1997 года. В начале лета они обанкротились.
- В прошлом сезоне РПЛ подмосковная команда финишировала на 12-м месте.
Источник: «РБ Спорт»