Сотрудники «Химок» написали открытое письмо: «Наши семьи остались без средств к существованию»

Опубликовано открытое письмо сотрудников «Химок», адресованное министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.

«Уважаемые руководители! К вам обращается группа сотрудников АНО ФК «Химки», юридически еще существующего. Мы просим обратить пристальное внимание на ситуацию, в которой оказались более 100 человек. Это футболисты нашего основного и молодежного составов, тренеры, медицинский и административный штаб, работники офиса.

Как вам известно, «Химки» не получили лицензию на предстоящий сезон РПЛ и прекратили футбольную деятельность. У ряда сотрудников клуба закончились трудовые договоры, остальные были уволены, подписав необходимые документы.

Однако подавляющее большинство из нас не получили не только компенсацию за расторжение отношений (честно говоря, мы на нее и не рассчитывали), но и заработную плату за несколько месяцев, в ходе которых команда «Химки» билась за сохранение места в РПЛ.

Также не получили заработанные деньги игроки и сотрудники, покинувшие клуб в зимнюю паузу. «Химки» остались должны даже тем, с кем расстались год и более назад. Их фамилии в РФС прекрасно знают, поскольку многие подавали жалобы в палату по разрешению споров.

Потеря таких сумм весьма болезненна. Особенно для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и имел доходы, сопоставимые со средними по стране. Без средств к существованию остались наши семьи. Сейчас мы не имеем работы и вынуждены отказывать себе в обычных бытовых потребностях.

Скорее всего, наш клуб ждет банкротство. Это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки».

Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

Нынешний генеральный директор Дмитрий Брехов находится в должности чуть более полугода. И вам, и нам хорошо известно, что, руководя клубом, он распоряжался не своими деньгами.

Но где хозяин этих денег? Почему он снял с себя все обязательства? Какие активы клуба могут быть распроданы при банкротстве для погашения долгов, если из имущества у «Химок» – только телевизоры на базе? Все эти вопросы давно не выходят из головы», – говорится в тексте письма.