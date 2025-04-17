Игроки «Химок» провели самостоятельную тренировку без Адиева и Садыгова

Футболисты «Химок» сегодня проводят тренировку без главного тренера. Заниматься с основным составом остались специалист по физподготовке и тренер вратарей.

Исполняющий обязанности главного тренер «Химок» Магомед Адиев ранее провел занятие с молодежным составом. Когда приехала первая команда, тренер уехал.

Сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова Илья Садыгов не тренировался с основным составом, он работал с молодежным коллективом.