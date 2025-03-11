Форвард «Химок» Садыгов высказался о ситуации с уголовным делом отца

Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что если его отец Туфан Садыгов дает интервью, значит с ним все нормально.
– Как сейчас обстоит ситуация?
– Он же давал интервью, значит, все хорошо. Как я реагировал зимой? Это семейное, личные моменты, не хотелось бы это обсуждать. Конечно, переживал. Не хотелось бы комментировать.
– Как часто сейчас общаетесь?
– Мы всегда общаемся.
– Говорят, что из‑за ситуации в «Химках» не платят зарплату.
– Кто эти слухи распускает, видимо, лучше знают. Я не хочу комментировать, вы же видите, команда выходит на поле и играет.
- Инвестору «Химок» Туфану Садыгову в декабре была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
- 24-летний Илья Садыгов провел в этом сезоне 17 матчей, отметился 1 передачей.
Источник: «Матч ТВ»