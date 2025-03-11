Форвард «Химок» Садыгов высказался о ситуации с уголовным делом отца

Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что если его отец Туфан Садыгов дает интервью, значит с ним все нормально.

– Как сейчас обстоит ситуация?

– Он же давал интервью, значит, все хорошо. Как я реагировал зимой? Это семейное, личные моменты, не хотелось бы это обсуждать. Конечно, переживал. Не хотелось бы комментировать.

– Как часто сейчас общаетесь?

– Мы всегда общаемся.

– Говорят, что из‑за ситуации в «Химках» не платят зарплату.

– Кто эти слухи распускает, видимо, лучше знают. Я не хочу комментировать, вы же видите, команда выходит на поле и играет.