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    Илья Садыгов - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Илья
    Фамилия Садыгов
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 2000 (22 года)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 67' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
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