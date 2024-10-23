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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 23 октября 2024
Оренбург
23.10.2024, среда, 16:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Химки
33'
А. Барановский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Химки
77'
Замена
Л. Вера
️️️️
К. Панченко
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Э. Гюрлюк
63'
57'
Желтая карточка
Д. Степанов
Замена
М. Горбани
️️️️
Х. Томпсон
56'
Замена
И. Башич
️️️️
А. Коваленко
55'
46'
Замена
Н. Анджелкович
️️️️
С. Терехов
46'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
И. Берковский
ГОЛ! 1:0!
А. Барановский
Пас отдал
Д. Рыбчинский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
3-2-1-3-1
99
Сысуев
31
Зотов
27
Прохин
38
Касимов
61
Столбов
63
Михайлов
8
Коваленко
17
Гюрлюк
96
Барановский
20
Рыбчинский
10
Томпсон
4-1-2-1-2
96
Обухов
2
Голубович
5
Степанов
5
Мелентиевич
32
Терехов
17
Абдуллахи
55
Капленко
14
Корредера
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
13
Башич
13
Башич
8
Коваленко
17
Гюрлюк
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Гюрлюк
32
Терехов
26
Анджелкович
26
Анджелкович
32
Терехов
8
Панченко
32
Вера
32
Вера
8
Панченко
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
Остались в запасе
Оренбург
Химки
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
21
Алишер Одилов
ПВ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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