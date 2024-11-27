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FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 27 ноября 2024
Урал
27.11.2024, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Химки
77'
М. Воронов
83'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Химки
Пенальти не реализован!
Х. Хосонов
ГОЛ!
М. Воронов
4:3
ГОЛ!
А. Корредера
3:3
ГОЛ!
Итало
3:2
Пенальти не реализован!
Б. Магомедов
ГОЛ!
И. Порохов
2:2
ГОЛ!
П. Голубович
1:2
ГОЛ!
Е. Мосин
1:1
ГОЛ!
А. Руденко
0:1
90'
+4
Красная карточка
И. Обухов
89'
Замена
Р. Оздоев
️️️️
Ориньо
83'
ГОЛ! 1:1!
Б. Магомедов
Пас отдал
Х. Хосонов
Замена
И. Порохов
️️️️
Н. Морозов
80'
Замена
И. Чудин
️️️️
И. Ишков
80'
ГОЛ! 1:0!
М. Воронов
Пас отдал
Л. Гогличидзе
77'
75'
Замена
А. Корредера
️️️️
И. Берковский
Замена
Е. Мосин
️️️️
Ю. Железнов
68'
Замена
М. Воронов
️️️️
А. Ионов
67'
61'
Замена
С. Терехов
️️️️
Г. Джикия
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Бардачев
46'
46'
Замена
А. Филин
️️️️
Э. Фаринья
46'
Замена
П. Голубович
️️️️
Д. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
27
Руслан Оздоев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-1-3-1
77
Щербицкий
44
Малькевич
16
Итало
53
Бардачев
24
Филипенко
6
Сунгатулин
4
Юсупов
14
Железнов
18
Морозов
11
Ионов
97
Ишков
4-1-1-3-1
96
Обухов
72
Фернандес
14
Джикия
24
Фаринья
99
Ориньо
17
Абдуллахи
80
Хосонов
17
Берковский
97
Магомедов
19
Руденко
7
Садыгов
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
53
Бардачев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
53
Бардачев
97
Ишков
27
Чудин
27
Чудин
97
Ишков
18
Морозов
11
Порохов
11
Порохов
18
Морозов
11
Ионов
97
Воронов
97
Воронов
11
Ионов
14
Джикия
32
Терехов
32
Терехов
14
Джикия
24
Фаринья
25
Филин
25
Филин
24
Фаринья
72
Фернандес
2
Голубович
2
Голубович
72
Фернандес
17
Берковский
14
Корредера
14
Корредера
17
Берковский
99
Ориньо
27
Оздоев
27
Оздоев
99
Ориньо
Остались в запасе
Урал
Химки
99
Дмитрий Арапов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
80
Никита Кокарев
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Урал - Химки
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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