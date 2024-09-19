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FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 19 сентября 2024
Химки
19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 5
Завершен
Локомотив
90'
З. Бакаев
48'
Т. Сулейманов
52'
С. Монтес
62'
С. Пиняев
63'
С. Пиняев
70'
Т. Сулейманов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Локомотив
Вторая желтая
Э. Фаринья
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
З. Бакаев
Пас отдал
К. Панченко
90'
78'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
75'
Желтая карточка
Д. Луна
74'
Желтая карточка
Э. Фаринья
74'
72'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
Замена
Ориньо
️️️️
С. Терехов
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Т. Сулейманов
Желтая карточка
С. Терехов
69'
67'
Замена
А. Батраков
️️️️
А. Тимофеев
67'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
63'
ГОЛ! 0:4!
С. Пиняев
62'
ГОЛ! 0:3!
С. Пиняев
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Корредера
61'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Капленко
61'
59'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
52'
ГОЛ! 0:2!
С. Монтес
Пас отдал
Т. Сулейманов
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Э. Севикян
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мирзов
46'
46'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Н. Салтыков
41'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
32
Терехов
26
Анджелкович
24
Фаринья
3
Луна
17
Абдуллахи
14
Корредера
55
Капленко
19
Руденко
27
Мирзов
8
Панченко
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
23
Монтес
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
9
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
32
Терехов
99
Ориньо
99
Ориньо
32
Терехов
55
Капленко
80
Хосонов
80
Хосонов
55
Капленко
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
14
Корредера
77
Бакаев
77
Бакаев
14
Корредера
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
94
Тимофеев
83
Батраков
83
Батраков
94
Тимофеев
14
Салтыков
19
Севикян
19
Севикян
14
Салтыков
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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