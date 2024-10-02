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FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Ростов
Химки - Ростов: обзор матча 02 октября 2024
Химки
02.10.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Ростов
81'
А. Руденко
88'
С. Мелентиевич
44'
А. Лангович
75'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ростов
Пенальти не реализован!
Е. Чернов
ГОЛ!
С. Мелентиевич
8:7
ГОЛ!
Д. Шанталий
7:7
ГОЛ!
Д. Степанов
7:6
ГОЛ!
К. Щетинин
6:6
ГОЛ!
Д. Фернандес
6:5
ГОЛ!
К. Кучаев
5:5
ГОЛ!
С. Абдуллахи
5:4
ГОЛ!
М. Мохеби
4:4
ГОЛ!
Р. Мирзов
4:3
ГОЛ!
А. Лангович
3:3
Пенальти не реализован!
А. Заболотный
Пенальти не реализован!
И. Комаров
ГОЛ!
А. Руденко
3:2
ГОЛ!
У. Сако
2:2
ГОЛ!
Р. Мехия
2:1
ГОЛ!
Н. Комличенко
1:1
ГОЛ!
К. Панченко
1:0
Желтая карточка
А. Руденко
90'
+4
Желтая карточка
С. Мелентиевич
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Мелентиевич
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Руденко
Пас отдал
К. Панченко
81'
80'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Корредера
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохеби
Пас отдал
И. Вахания
69'
Желтая карточка
М. Мохеби
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Б. Магомедов
67'
60'
Замена
И. Вахания
️️️️
И. Азнауров
60'
Замена
И. Комаров
️️️️
В. Мелехин
60'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Шамонин
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Садыгов
57'
56'
Желтая карточка
У. Сако
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
Н. Анджелкович
46'
46'
Замена
У. Сако
️️️️
М. Осипенко
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Лангович
Пас отдал
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-1-1-2
96
Обухов
5
Степанов
26
Анджелкович
3
Луна
14
Джикия
17
Абдуллахи
14
Мехия
14
Корредера
97
Магомедов
8
Панченко
7
Садыгов
4-3-3
1
Ятимов
55
Осипенко
87
Лангович
4
Мелехин
23
Чернов
10
Щетинин
21
Шанталий
73
Азнауров
91
Шамонин
18
Кучаев
19
Байрамян
26
Анджелкович
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
26
Анджелкович
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
97
Магомедов
27
Мирзов
27
Мирзов
97
Магомедов
7
Садыгов
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Садыгов
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
73
Азнауров
40
Вахания
40
Вахания
73
Азнауров
4
Мелехин
10
Комаров
10
Комаров
4
Мелехин
91
Шамонин
9
Мохеби
9
Мохеби
91
Шамонин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Химки
Ростов
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Химки - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
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