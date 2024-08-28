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FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 28 августа 2024
Локомотив
28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Химки
4'
Е. Погостнов
43'
Т. Сулейманов
57'
Т. Сулейманов
81'
Д. Радиковский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Химки
ГОЛ! 4:0!
Д. Радиковский
81'
Замена
Д. Радиковский
️️️️
М. Митай
76'
74'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
К. Капленко
68'
Замена
К. Панченко
️️️️
И. Садыгов
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
66'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
59'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Н. Салтыков
59'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
59'
ГОЛ! 3:0!
Т. Сулейманов
Пас отдал
С. Пиняев
57'
52'
Желтая карточка
С. Терехов
46'
Замена
Д. Фернандес
️️️️
П. Голубович
46'
Замена
Д. Степанов
️️️️
А. Филин
ГОЛ! 2:0!
Т. Сулейманов
Пас отдал
В. Сарвели
43'
33'
Замена
А. Руденко
️️️️
И. Берковский
ГОЛ! 1:0!
Е. Погостнов
Пас отдал
М. Митай
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Митрюшкин
2
Митай
45
Сильянов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
9
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
4-2-3-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
30
Гогуа
32
Терехов
88
Глушаков
55
Капленко
17
Берковский
77
Бакаев
97
Магомедов
7
Садыгов
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
2
Митай
37
Радиковский
37
Радиковский
2
Митай
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
25
Филин
5
Степанов
5
Степанов
25
Филин
2
Голубович
72
Фернандес
72
Фернандес
2
Голубович
55
Капленко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
55
Капленко
17
Берковский
19
Руденко
19
Руденко
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
8
Панченко
7
Садыгов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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