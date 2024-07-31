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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Оренбург
Химки - Оренбург: обзор матча 31 июля 2024
Химки
31.07.2024, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
90'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Оренбург
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
Пас отдал
А. Руденко
90'
88'
Замена
Д. Миллер
️️️️
А. Барановский
Замена
Б. Магомедов
️️️️
И. Берковский
77'
72'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Оганесян
72'
Замена
Х. Марин
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
С. Варатынов
️️️️
Д. Степанов
67'
Замена
Ориньо
️️️️
И. Садыгов
67'
Замена
А. Руденко
️️️️
С. Терехов
67'
61'
Замена
Д. Куэро
️️️️
С. Сахархизан
61'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Башич
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Панченко
55'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-3-1-1-2
80
Кокарев
5
Степанов
44
Исаенко
20
Волков
32
Терехов
17
Абдуллахи
2
Голубович
88
Глушаков
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
4-1-3-2
57
Москвичев
61
Столбов
38
Касимов
4
Хотулев
31
Зотов
29
Муро
9
Оганесян
13
Башич
96
Барановский
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
7
Садыгов
99
Ориньо
99
Ориньо
7
Садыгов
5
Степанов
2
Варатынов
2
Варатынов
5
Степанов
8
Панченко
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Панченко
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
32
Терехов
19
Руденко
19
Руденко
32
Терехов
96
Барановский
94
Миллер
94
Миллер
96
Барановский
13
Башич
5
Михайлов
5
Михайлов
13
Башич
20
Рыбчинский
26
Марин
26
Марин
20
Рыбчинский
9
Оганесян
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
9
Оганесян
11
Сахархизан
50
Куэро
50
Куэро
11
Сахархизан
Остались в запасе
Химки
Оренбург
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Химки - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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