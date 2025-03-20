Мирзов и Садыгов едва не подрались в раздевалке «Химок»: подробности

В «Химках» задержки по зарплате. Из-за этого в коллективе напряженная обстановка.

«После последнего матча в РПЛ в раздевалке «Химок» было жарко и дело чуть не дошло до драки. Футболисты, недовольные выплатами по зарплате, начали это недовольство выражать.

На защиту клуба встал сын главного спонсора Илья Садыгов. Игрок попытался объяснить одноклубникам, что ситуация тяжелая, что нужно потерпеть и войти в положение, но многие футболисты терпеть уже не могут.

Одним из главных недовольных сложившейся ситуацией стал Резиуан Мирзов. Полузащитник начал в жесткой манере отвечать Садыгову и объяснять свою позицию. Дело едва не закончилось дракой», – написал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.