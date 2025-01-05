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    • Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него»

    Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него»

    Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о характере форварда команды Ильи Садыгова.

    • Отец Ильи Туфан содержит «Химки».
    • Садыгов-старший находится под следствием.
    • У 24-летнего Ильи 73 матча за «Химки», 3 гола, 2 ассиста.

    – Что за парень Илья Садыгов?

    – Нормальный парень, как и все.

    – Он понимает, что вся эта структура выстроена ради него?

    – Думаю, внутри себя понимает. Он об этом не говорит, не кичится, но наверняка понимает. Я никаких понтов не видел, но я же ушел, не знаю, какое у него было поведение, когда он больше адаптировался. Но вроде как такого в нем нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 11:14
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1736066534
    ) Диалектика РПЛ.. Кому-то Ротенберги и Миллеры с Гинерами, а кому- Садыговы.) То жемчуг мелкий, то дыня кислая...
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    Gospod
    1736148070
    более того это весь МИР поримает.. Как для Романа - СКА, ддя Ильи- Химки!! Кто девочек платит, тот их и танцует. Помсотрел бы я гднюе этот Спдыгов бы играл без Химок... в Океане Находка....
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