Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о характере форварда команды Ильи Садыгова.

Отец Ильи Туфан содержит «Химки».

Садыгов-старший находится под следствием.

У 24-летнего Ильи 73 матча за «Химки», 3 гола, 2 ассиста.

– Что за парень Илья Садыгов?

– Нормальный парень, как и все.

– Он понимает, что вся эта структура выстроена ради него?

– Думаю, внутри себя понимает. Он об этом не говорит, не кичится, но наверняка понимает. Я никаких понтов не видел, но я же ушел, не знаю, какое у него было поведение, когда он больше адаптировался. Но вроде как такого в нем нет.