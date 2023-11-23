Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-форвард «Химок» – о Садыгове: «Мог бы ничего не делать и все равно бы играл»

Экс-форвард «Химок» – о Садыгове: «Мог бы ничего не делать и все равно бы играл»

23 ноября 2023, 23:58
1

Бывший игрок «Химок» Джамбулат Дулаев ответил, пользуется ли Илья Садыгов особым положением в команде.

  • 23-летний нападающий – сын главного инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

– С Илюхой Садыговым я познакомился в химкинском «Олимпе». До сих пор общаемся. Достойный парень, многим помогает.

– Как именно?

– Он нигде не афишировал, расскажу за него. Пару лет назад в Осетии был сбор средств на лечение тяжелобольной девочки – помогали все известные личности республики. Надо было собрать более 100 миллионов.

Мы скидывались с зарплаты по пять-десять тысяч рублей. Как-то Илья сидел с нами и услышал эту историю. Позже мы узнали: Илюха перевел семье девочки миллион рублей.

– Поступок достойный. Но интереснее про профессиональные качества.

– А что с профессиональными не так?

– Слышал, он в футбол стал играть всего несколько лет назад.

– Тоже об этом слышал. Да, видно, что пропустил школу, никто не спорит. Но человек выкладывается так, как многим не снилось. Хотя мог бы ничего не делать и все равно бы играл.

Я вообще любитель статистики. Илья забил в РПЛ три мяча. Это же о чем-то говорит? Не каждый же так может, верно?

– Спорно. Он бы не забил три гола, не будь его отец владельцем клуба.

– Так голы забивает не его отец! Еще раз: Илья работает чуть ли не больше всех, выполняет сумасшедший объем работы – как не давать играть такому футболисту?

Я верю, что футбольный бог не дает просто так забить Акинфееву. У нас люди по десять лет играют в РПЛ и забить не могут.

Еще по теме:
Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции 1
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
ФИФА вынесла вердикт в отношении экс-инвестора «Химок» Садыгова 9
Источник: Sport24
Россия. Первая лига Химки Дулаев Джамбулат Садыгов Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1700828902
Очень много негатива было высказано о нем но на самом деле играть в футбол он умеет и видно что парень не заносчивый.
Ответить
Главные новости
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
17
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+