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    • Экс-форвард «Химок» – о Садыгове: «Мог бы ничего не делать и все равно бы играл»

    Экс-форвард «Химок» – о Садыгове: «Мог бы ничего не делать и все равно бы играл»

    Бывший игрок «Химок» Джамбулат Дулаев ответил, пользуется ли Илья Садыгов особым положением в команде.

    • 23-летний нападающий – сын главного инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

    – С Илюхой Садыговым я познакомился в химкинском «Олимпе». До сих пор общаемся. Достойный парень, многим помогает.

    – Как именно?

    – Он нигде не афишировал, расскажу за него. Пару лет назад в Осетии был сбор средств на лечение тяжелобольной девочки – помогали все известные личности республики. Надо было собрать более 100 миллионов.

    Мы скидывались с зарплаты по пять-десять тысяч рублей. Как-то Илья сидел с нами и услышал эту историю. Позже мы узнали: Илюха перевел семье девочки миллион рублей.

    – Поступок достойный. Но интереснее про профессиональные качества.

    – А что с профессиональными не так?

    – Слышал, он в футбол стал играть всего несколько лет назад.

    – Тоже об этом слышал. Да, видно, что пропустил школу, никто не спорит. Но человек выкладывается так, как многим не снилось. Хотя мог бы ничего не делать и все равно бы играл.

    Я вообще любитель статистики. Илья забил в РПЛ три мяча. Это же о чем-то говорит? Не каждый же так может, верно?

    – Спорно. Он бы не забил три гола, не будь его отец владельцем клуба.

    – Так голы забивает не его отец! Еще раз: Илья работает чуть ли не больше всех, выполняет сумасшедший объем работы – как не давать играть такому футболисту?

    Я верю, что футбольный бог не дает просто так забить Акинфееву. У нас люди по десять лет играют в РПЛ и забить не могут.

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    Источник: Sport24

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    23.11.2023 23:58
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