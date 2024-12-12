Илья Садыгов посетил судебное заседание по делу отца

Инвестору «Химок» Туфану Садыгову сегодня выбирают меру пресечения.
Судебное заседание посетил сын функционера и нападающий команды Илья Садыгов.
- Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. В задержании участвовали 2 машины ОМОНа. Садыгова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
- 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
- «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.
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