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    • Илья Садыгов: «Юран намекал, что его уволили из-за меня? Пусть скажет мне это в лицо»

    Илья Садыгов: «Юран намекал, что его уволили из-за меня? Пусть скажет мне это в лицо»

    Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о прошлогодней отставке главного тренера Сергея Юрана.

    • Юран покинул «Химки» в августе.
    • После его отставки команда опустилась в зону вылета.
    • Сейчас Юран в «Пари НН».

    – Главная загадка этого сезона – почему «Химки» уволили Сергея Юрана. Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

    – Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

    – Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

    – Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

    – Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

    – А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

    – Очевидно, что Юран намекал на тебя.

    – Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение – пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» – если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

    – То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

    – Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как сейчас. Но летом все было в рабочем режиме – он говорил, что рассчитывает на меня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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