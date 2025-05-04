В «Химках» ответили, для чего существует клуб

Глава пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский раскрыл смысл существования клуба.
– Ваша версия, для чего существует футбольный клуб «Химки»?
– Нет версий, есть устав футбольного клуба, где записаны цели его существования.
– На ваш взгляд, для чего он существует?
– Нет, не скажу. Логично будет, если это скажут учредители клуба. У меня другая роль, я отвечаю за стратегию медиаразвития.
– То есть вы не знаете, для чего существует клуб?
– Знаю. Открываем устав, читаем – чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области и так далее. Это все записано в уставных целях клуба.
Источник: «РБ Спорт»